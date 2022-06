RADIO.- 'Número descoñecido', un relato que conciencia sobre a protección de datos entre os menores de idade

Sofía Bernárdez Vilas, gañadora do concurso literario sobre protección de datos do CPEIG © Mónica Patxot

Sofía Bernárdez Vilas é alumna de 3º de ESO no Colexio A Inmaculada de Marín. Resultou gañadora da sexta edición do concurso literario intantil e xuvenil que convoca o Colexio Profesional de Enxeñería en Informática de Galicia e a Consellería de Cultura, Educación e Universidade.

A temática debe centrarse na protección de datos e no caso do traballo presentado por Sofía, titulado 'Número descoñecido' narra a historia dunha menor que contacta por teléfono, supostamente, cun mozo da súa idade... e ata aquí avanzamos porque é unha historia que relata integramente a súa autora e reproducimos no podcast 'Cara a cara'.

Esta nova estudante de catorce anos cóntanos ademais en PontevedraViva Radio como ideou o texto gañador e tamén de quen e en que ámbitos reciben información adecuada sobre as precaucións que hai que ter cando se usan as redes sociais e os riscos existentes na internet aos que deben prestar atención.

Os convocantes do concurso buscan que "a sociedade galega tome conciencia da necesidade de incorporarse á cultura da protección de datos, sobre todo os menores de idade, promovendo o coñecemento de cales son os dereitos e responsabilidades en materia de protección de datos". O premio da convocatoria literaria consiste nunha tablet para ela e un kit de robótica para a súa clase.