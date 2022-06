Marín deseña un "verán para vivilo"

A concelleira de Festas de Marín, Marián Sanmartín, presenta o programa das festas de verán © Concello de Marín

En Marín están convencidos de que o seu verán é "para vivilo". Baixo o lema "Vive o verán, vive Marín", a concelleira de Festas, Marián Sanmartín, presentou o programa lúdico, cultural e festivo deseñado polo goberno local para a época estival.

"Temos todos os ingredientes perfectos para desfrutar desta época na nosa vila, cunha programación extensa e intensa na que levamos meses traballando". A actividade comeza o 23 de xuño, coa celebración do San Xoán, no que xa hai rexistradas máis de 150 cacharelas privadas, ademais do tradicional foleón de Cantodarea e a fogueira pública da Asociación de Veciños de Mogor.

A partir de entón, o número de citas ineludibles son incontables. Os eventos máis interesantes son os seguintes, pero os interesados en coñecer todos os detalles do extenso programa poden facelo premendo nesta ligazón.