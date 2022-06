Un terceiro edificio para "culminar" o Carlos Oroza e preparalo para o futuro

Alfonso Rueda visita o CIFP Carlos Oroza © Mónica Patxot Alfonso Rueda visita o CIFP Carlos Oroza © Mónica Patxot Alfonso Rueda visita o CIFP Carlos Oroza © Mónica Patxot

Cinco anos despois da súa última ampliación, o CIFP Carlos Oroza prepárase para completar o seu gran proxecto. Será cun terceiro edificio de máis de 1.000 metros cadrados que permitirá ao centro ampliar a súa oferta educativa vinculada co turismo e a restauración.

Este proxecto, no que a Xunta de Galicia investirá 2,7 millóns de euros, será licitado de maneira "inmediata", segundo confirmou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez. As obras comezarán "a finais de 2022 ou principios de 2023" e durarán un ano.

O Carlos Oroza, sinalou o presidente galego Alfonso Rueda, é un "exemplo de implicación, compromiso e innovación" e con esta nova ampliación estará preparado para "dar resposta ás necesidades dá sociedade".

O novo edificio, deseñado polo estudo de arquitectura Müller.Feijoo de Ourense, permitirá ao centro dispoñer de cinco novas aulas nas que impartir os seus trece ciclos formativos de hostalería, turismo e industrias alimentarias.

Unha das autoras do proxecto, Estefanía Vázquez Müller, explicou que a ampliación do Carlos Oroza contará con dúas actuacións diferenciadas.

Por unha banda, realizarase unha reforma do edificio central, adecuando uns 550 metros cadrados de espazos na súa planta baixa, onde se habilitarán novos vestiarios. Ademais, demoleranse as escaleiras de acceso actuais, xa que a entrada pasará ao inmoble de nova creación.

Será un edificio de tres alturas, anexo ás instalacións actuais, ao que se accederá por unha nova praza empedrada, tras reformar os espazos exteriores do centro.

Na súa planta baixa haberá un viveiro de empresas vinculado ao sector hostaleiro e crearase un amplo vestíbulo a modo de recepción, onde tamén estarán os servizos administrativos do centro e os novos vestiarios do alumnado e do profesorado.

A primeira planta contará, pola súa banda, cunha nova aula de cata e dúas aulas de cociña e restauración. Nela tamén estará a dirección do centro. Na segunda planta habilitarase unha aula para o ciclo superior de xestión de aloxamentos turísticos e outra para o de guías turísticos.

A estrutura deste novo edificio será prefabricada, de forma que a súa construción se poida executar dunha maneira máis rápida e interferir o menos posible na actividade educativa, que se ten que manter durante o tempo que duren as obras.

Rueda presentou este proxecto ante a comunidade educativa da FP galega vinculada con esta actividade e representantes do sector turístico, aos que animou a "seguir engraxando ese motor para alimentar unha revolución que cada día é menos silenciosa e máis poderosa".

Co tirón do Xacobeo, sinalou o presidente galego, Galicia espera que o turismo alcance o 12% do seu PIB. A comunidade, segundo Alfonso Rueda, "está de moda" e espera superar xa este mes de xuño o seu récord histórico de peregrinos.