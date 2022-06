Transportes formaliza o contrato das obras na N-550 en Barro

O Ministerio de Transportes, Movilidad e Axenda Urbana formalizou, por un importe de 91.431 euros, o contrato de obras de adecuación de intersección en San Antoniño, situada no quilómetro 107,230 da estrada N-550 no termo municipal de Barro.

Segundo informou o Ministerio, "con esta actuación a estrada mellora a súa sección transversal", xa que se dispoñerán carrís centrais e habilitarase un lugar para realizar cambios de sentido, "coa consecuente mellora na seguridade viaria".

Esta actuación inclúese dentro do programa de conservación e mantemento da Rede de Estradas do Estado, no que o Goberno central ha investido máis de 45 millóns de euros desde xuño de 2018 na provincia de Pontevedra.