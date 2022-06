Vía libre para contratar a reforma integral da contorna da Casa Consistorial

A Xunta de Goberno local de Pontevedra acaba de dar un novo empuxón a unha nova actuación dentro do proxecto de remodelación da Casa Consistorial de Pontevedra, que é unha das actuacións máis ambiciosas do actual mandato municipal. Este luns aprobouse o expediente de contratación da obra de rehabilitación integral da contorna da Casa Consistorial.

A obra sae a licitación por 260.381,96 euros e ten un prazo execución de 6 meses, segundo lembrou a portavoz do Goberno, Anabel Gulías.

Tal e como xa explicara ao concelleiro de Urbanismo, Xaquín Moreda, esta actuación na contorna terá impacto no lateral do edificio, no que se notará especialmente a retirada dos antigos baños públicos e a creación dunha plataforma única empedrada.

Esta actuación, tal e como lembrou Gulías, terá unha parte máis estética para mellorar a contorna e os xardíns situados ao carón da Casa Consistorial e outra máis práctica que ten que ver coa instalación de climatización no inmoble e que suporá unha "revolución" en relación coa eficiencia enerxética.

A retirada dos baños e a climatización teñen que ir "en paralelo", de maneira que o Concello vai intentar "acelerar os trámites" para a contratación dos traballos.

Anabel Gulías sinalou que, mentres tanto, avanza a primeira fase da obra na Casa Consistorial xa adxudicada e "nos próximos días" agardan que se coloque un toldo que cubrirá as fachadas principal e lateral. Será un toldo duns 65 metros que confían en que "non sexa demasiado inconveniente" para a veciñanza que transita pola zona.