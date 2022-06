Condenado por facer un xogo de contido sexual coa filla de 13 anos da súa parella e tentalo coa súa sobriña

A Audiencia Provincial de Pontevedra acaba de condenar a penas de cárcere e multa a un home que, segundo a sentenza, gravou vídeos das partes íntimas da filla menor da súa parella sen o seu consentimento e realizou con ela xogos de contido sexual nos que ela acabou tocándolle os xenitais.

Os feitos ocorreron nun domicilio do partido xudicial de Caldas de Reis no ano 2019 e foron xulgados o pasado mes de maio na sección segunda da Audiencia pontevedresa. Finalmente acabou en condena coa conformidade do propio acusado, que recoñeceu os feitos en relación coa filla da súa parella, que tiña entón 13 anos, e tamén que tentou o mesmo xogo coa sobriña, aínda que sen éxito.

Froito do acordo de conformidade previo acordado entre o acusado e o fiscal, o xuízo non chegou a celebrarse e a maxistrada Rosario Cimadevila ditou unha sentenza que xa é firme e sen posibilidade de recurso.

A Audiencia condénalle por un delito de descubrimento e revelación de segredos "en forma de execución imperfecta de tentativa" e dous de abuso sexual a menor de 16 anos, os tres coas circunstancias atenuantes de confesión tardía e reparación do dano.

Deberá cumprir por estes tres delitos catro anos e dous meses de prisión, o pago de 6.840 euros de multa (38 meses a razón de seis euros diarios) e unha orde de afastamento que lle impide aproximarse a unha distancia inferior a 200 metros das súas dúas vítimas e comunicarse con elas durante dous anos.

En concepto de responsabilidade civil, deberá indemnizar á filla da súa entón parella con 3.000 euros por dano moral. Esta cantidade xa a pagou.

O acusado recoñeceu que nos primeiros meses do ano 2019 vivía coa súa muller e a filla desta, de 13 anos, e realizou varios vídeos no salón nos que enfocaba directamente ao peito e ás partes íntimas da nena. Fíxoo co seu teléfono móbil, ás agachadas e sen que a menor tivese coñecemento, aínda que a súa parella atopoullos sen que os difundise.

Despois diso, un día que ela chegou cedo á súa casa e estaban os dous sós, o acusado propúxolle realizar un xogo que consistía en que a menor tiña que recoñecer co tacto os obxectos que el lle daba. A nena accedeu a xogar, el púxolle unha venda nos ollos e deulle unhas luvas de látex.

Despois de pasarlle diversos obxectos, púxolle o seu pene erecto entre as mans á vez que lle dicía que as movese. Ela fíxoo ata que nun momento dado el levantouse, quitoulle as luvas e pediulle que non se quitase véndaa ata que el saíse da habitación. Despois deste día, propúxolle volver xogar, pero ela negouse.

No verán dese mesmo ano, o acusado dirixiu numerosas mensaxes a unha curmá da moza, sobriña da súa parella, que tamén tiña 13 anos, e propúxolle realizar o mesmo xogo e pediulle que fóra ao seu piso cando estivese só para realizalo. Insistiu repetidamente para que se animase a xogar, pero ela nunca chegou a facelo.

Tanto coa filla como coa sobriña da súa parella, tivo "intención de satisfacer os seus desexos sexuais" e fíxoo "vulnerando a indemnidade da menor".

Finalmente, a súa parella denunciou os feitos ante a Garda Civil o 11 de decembro de 2019.