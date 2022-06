Agárdanse precipitacións alomenos ata o mércores

A previsión de MeteoGalicia para as vindeiras xornadas agarda ceos con nubes e claros en xeral durante, aínda que ocasionalmente tornarán moi anubrados. Agárdanse precipitacións tódolos días. As temperaturas serán normais para esta época do ano, con valores que globalmente se atoparán en ascenso moderado.

Galicia mantense na influencia das baixas presións situadas no Cantábrico.

Con esta situación, a xornada deste luns será de ceos nubrados, con chuvias que comezarán a primeiras horas polo litoral noroeste e que se irán estendendo ao resto da Comunidade co avance do día. As temperaturas mínimas descenderon lixeiramente e as máximas quedarán sen cambios significativos en xeral con ascensos puntuais das máximas no terzo norte da comunidade. O vento soprará frouxo de compoñente oeste.

Non se agardan cambios significativos para o martes, xa que Galicia segue na influencia das baixas presións que seguen traendo moita inestabilidade atmosférica. Así, os ceos estarán parcialmente cubertos, con chuvascos máis probables e frecuentes a partir do mediodía. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará frouxo de dirección variable.

O mesmo para o mércores, así que seguiremos mantendo unha situación de inestabilidade atmosférica en toda Galicia. Os ceos estarán parcialmente cubertos con chuvascos que serán máis frecuentes e intensos á tarde. As temperaturas non experimentarán cambios significativos. O vento soprará frouxo de compoñente norte.