Os traballos de recuperación de area en Lavapanos prolónganse ata este sábado

Traballos de recuperación de area en Lavapanos © Concello de Sanxenxo

Os traballos de recuperación de area na praia de Lavapanos prolongaranse ata este sábado pola mañá.

A recuperación de árido está a ser especialmente positiva para a rexeneración desta praia urbana na que nunca antes fixéronse achegas de area.

O obxectivo é que recupere o seu perfil natural e que logre fixar a area nas dúas marxes do regato que a atravesa.

Tanto nestes traballos como os da Carabuxeira dispóñense de barreiras e materiais absorbentes para facer fronte a verteduras accidentais. Ademais, téñense previstas as evacuacións de urxencia dá a maquinaria empregada e non levan a cabo nas praias as accións de abastecemento de combustible nin de mantemento da maquinaria.

Durante a execución dos traballos, a praia deberá permanecer pechada como medida de precaución.