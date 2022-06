O problema coa fibra óptica en Sanxenxo chega ao Ministerio

O Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital terá en conta no próximo despregamento as alegacións presentadas polo Concello de Sanxenxo o pasado mes de abril onde expoñían 8 zonas con problemas de cobertura nas parroquias de Noalla, Dorrón e Nantes.

É por iso que a administración local realizou a que supón a segunda presentación de alegacións ante o goberno de España co fin de ampliar as zonas de despligue xa que no inventario de infraestruturas "non se incluíron aínda estas zonas".

Segundo informou o Concello, no escrito de resposta enviado polo Ministerio, agradecen a colaboración e comprométense "ao estudo das referencias achegadas revisando a análise efectuada e considerándoas na próxima consulta"

Tamén avisaron de que nestes momentos no municipio de Sanxenxo están en fase de execución os proxectos do Programa de Extensión da Banda Ancha de Nova Xeración e do novo Programa de Universalización de Infraestruturas Dixitais para a Cohesión xestionados pola Secretaría de Estado de Telecomunicacións e Infraestruturas dixitais.

O primeiro consiste nun proxecto levado a cabo por parte do operador Telefónica que se prorrogou por problemas técnicos no despregamento e ten unha data de finalización prevista para o 30 de setembro de 2022. O ámbito xeográfico inclúe as zonas de O Casal, Iglesario, Fianteira, Ou Castro, Carballal, Altamira, Tomada, Gandra, Lomba, Gondar de Arriba, Carballo e Pontes.

Tamén dotarán de cobertura ás entidades singulares de Barreiro, A Lanzada e O Sear. Neste caso, a data de finalización está prevista para o 31 de decembro de 2022, data marcada, ademais, como finalización do despregamento do Programa Único-Banda Ancha na provincia de Pontevedra, incluíndo aí as pertencentes ao centro do municipio de Sanxenxo con 96 vivendas afectadas.

A maiores destes proxectos e, a pesar de que a competencia é estatal, o Concello explicou que tamén encargou "a actualización da información dispoñible sobre novas infraestruturas recentemente instaladas na zona da Lanzada e informou os negocios de hostalería da zona sobre o procedemento para solicitar os servizos".

Con respecto ás axudas da Xunta de Galicia para conectar negocios illados con fibra óptica, o goberno local indica que se puxo en contacto con posibles receptores para facilitarlles información e axudarlles a tramitar as solicitudes das mesmas.

O alcalde, Telmo Martín, tamén enviou unha carta a Telefónica solicitándolle, que "axilice o despregamento de fibra óptica xa aprobado no Plan Único 2021 na zona costeira entre Montalvo e A Lanzada e priorice estes traballos, debido ao peso turístico do enclave".