Un coche da Policía Local atópase de fronte cun vehículo en sentido contrario na avenida de Compostela

A Policía Local de Pontevedra denunciou na noite deste xoves un b que circulaba de forma temeraria pola cidade causando unha situación de "grave perigo para os demais usuarios".

Segundo a información facilitada pola Policía Local, sucedeu sobre as 23.00 horas na avenida de Compostela e foi un coche patrulla o que descubriu a imprudencia.

O coche patrulla atopouse de fronte o vehículo conducido polo condutor denunciado cando circulaba pola avenida de Compostela en sentido contrario ao establecido para esta vía.

Os axentes deron o alto ao condutor e sometérono as probas para detectar se estaba baixo o efecto do alcol ou as drogas e dou negativo nos dous test. Foi denunciado por un delito contra a seguridade vial por condución temeraria.