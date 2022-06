O novo vial entre Luis Braille e a Avenida de Vigo abrirá a finais deste verán

Obras de reurbanización dos terreos da ONCE © Mónica Patxot Obras de reurbanización dos terreos da ONCE © Mónica Patxot Obras de reurbanización dos terreos da ONCE © Mónica Patxot Fernández Lores e Miguel Carballeda visitan as obras de reurbanización dos terreos da ONCE © Mónica Patxot

As obras da primeira fase da urbanización do ámbito que rodea ao centro de recursos educativos da ONCE en Pontevedra avanzan a bo ritmo. Se se cumpren as previsións, o novo vial entre Luís Braille e a Avenida de Vigo abrirá a final deste verán.

Esta rúa de nova apertura, que terá dous carrís de circulación -uno para cada sentido- unirá a actual entrada do centro coa parte traseira do IES Torrente Ballester, o que supoñerá unha conexión directa de Campolongo coa avenida de Vigo, San Brais e a zona sur de Salcedo.

Esta actuación forma parte do convenio asinado no seu día entre o Concello de Pontevedra e a ONCE, que se atrasou "máis do que queriamos", recoñeceu o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, primeiro pola crise económica de 2008 e despois pola pandemia.

Fernández Lores, que visitou as obras acompañado do presidente da ONCE, o pontevedrés Miguel Carballeda, destacou que estas obras permitirán unha "notable transformación" desta zona da cidade. "*É algo moi positivo", dixo.

Nunha segunda fase, executarase un vial perimetral que rodeará toda a parcela, comprendida entre as rúas Luís Braille, Santa Lucía e o Camiño dás Abilleiras; e para o final quedará a construción dunha rotonda fronte ao edificio central da ONCE, organismo que financia todas estas obras.

Toda esta urbanización permitirá ademais á compañía, nun futuro, impulsar a construción de máis de 200 vivendas en diferentes promocións inmobiliarias ás que a ONCE aínda non pon data. O primeiro, dixo Carballeda, é completar as obras de reforma das súas instalacións.

A todas estas actuacións, o alcalde sumou as obras que impulsa o Concello na zona, as reformas do edificio coñecido como Centro Sur, que albergará unha residencia; e do pavillón, que dará servizo ao Mace Sport de taekwondo e á Escola Hungaresa de esgrima.

O presidente da ONCE, que celebrou regresar a Pontevedra "aínda que sexa por unhas poucas horas", explicou que, a pesar do atraso nos plans iniciais, "ao final as cousas acaban por chegar e estamos a facer os deberes".

Lembrou que o de Pontevedra é un dos cinco centros educativos que a ONCE ten en España "e seguramente o mellor" e confía en que esta reurbanización "nos axude a todos os niveis", sobre todo para que todo este ámbito sexa completamente accesible.

Este centro, dixo Carballeda, "está na mellor cidade do mundo, que é Pontevedra", garantindo que a ONCE seguirá apostando por este centro de recursos educativos para que as persoas con discapacidade visual poidan formarse nas mellores condicións posibles.