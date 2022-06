Unhas Festas de San Xoán para queimar no lume "o demo da covid"

Poio prepárase para vivir unhas Festas de San Xoán que "volverán ser o que eran". Así o destacou o goberno municipal, que presentou este venres a programación dunhas festas que serán ademais o pistoletazo de saída para un verán cheo de actividades no municipio.

"Vai a ser unha edición especial porque deixamos atrás a pandemia", subliñou o edil de Festexos, Xosé Lois Martínez, que celebrou que estas festas patronais vaian ser "tradicionais" e se recuperen os costumes que se aparcaron pola covid-19.

Así, o Concello deseñou un programa "atractivo" e pensado para que as Festas de San Xoán sigan sendo un "referente" na comarca nun momento de "volta á normalidade".

O xoves 23, a véspera de San Juan, volverá ser o día grande destas festas e recuperarase a tradicional 'sardiñada' que, nesta ocasión, repartirá máis de 350 quilos de sardiñas, acompañadas do seu correspondente pan de millo e viño.

A degustación comezará ás 21:30 horas e seguiralle unha gran verbena amenizada pola orquestra Marbella (22:30 horas) e o encendido da fogueira da Seca (23:30 horas). A xornada arrancará ás 18:00 horas coa recollida de herbas de San Juan da Asociación Ronsel.

As Festas de San Xoán comenzarán o día anterior, mércores 22 de xuño, co pregón desde a casa do concello, que correrá a cargo do actor e dramaturgo galego Quico Cadaval. Será ás 21:00 horas e contará coa actuación de Nelson Quinteiro e a asociación cultural Máis Cantos.

O venres 24 haberá unha misa solemne en honra a San Juan Bautista coa actuación da Coral de Poio (12:00 horas), un concerto da Banda de Música de Cabral (13:00 horas) e unha verbena con orquéstraa Saudade e a Charleston Big Band.

Panorama e o Grupo Atenas protagonizarán a verbena do sábado 25 (21:30 horas).

Estará precedida pola misa de Santa Trahamunda coa Coral Virxe de Fátima (12:00 horas), a Subida a San Martiño co Grupo Folclórico Vides Novas (13:00 horas) e os concertos da Banda de Música da Lama (13:00 horas) e a Escola de Acordeóns en Liñares (20:00 horas).

Xa o domingo 26, a misa de San Fructuoso contará coa actuación da Coral Virxe da Renda (12:00 horas), á que seguirán os concertos da Banda de Música de Arcade (13:00 horas) e a Escola de Arcodeóns en Vilariño (20:00 horas).

O broche de ouro a estas Festas de San Xoán poñerao a verbena coas orquestras Capitol e París de Noia (21:30 horas) e o espectáculo de fogos pirotécnicos (00:00 horas).

O alcalde de Poio, Luciano Sobral, lembrou que estas festas son o "emblema" do municipio e destacou que para todos os veciños e veciñas de Poio son "moi importantes". Servirán, dixo, para "queimar as malas historias" e, neste caso, tamén "o demo da covid".