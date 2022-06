Licitan as obras de mellora do Porto de Bueu por 340.000 euros

© Consellería do Mar - Xunta de Galicia

A presidenta de Portos de Galicia, Susana Lenguas, realizaba unha visita a Bueu este xoves para anunciar a licitación por 340.000 euros a mellora da accesibilidade ao peirao de pasaxeiros e o acondicionamento da nave de redes do Porto desta vila.

O procedemento de licitación para as dúas obras xa se iniciou por parte da Consellería do Mar. "Demostra o compromiso do ente público con dous portos de maior relevancia da provincia de Pontevedra", segundo indicaba Linguas durante a visita.

A máxima responsable de Portos explicou que a mellora da accesibilidade ao peirao de pasaxeiros e da rúa Montero Ríos supoñerá unha ordenación do tráfico circulatorio nesta vía; tamén se dotará de aparcamentos para persoas con discapacidade e habilitaranse senllas peonís. Está prevista a construción dun camiño de formigón de 82 metros de longo por dous de ancho, protexido por unha varanda e pezas de ferro. O orzamento desta obra ascende a 215.000 euros.

Na intervención na nave de redes ampliaranse os espazos para dotalos de novas zonas para almacenaxe e tamén para a reparación das redes, atendendo ás demandas actuais. Construirase, segundo a Consellería do Mar, un módulo adicional cun gran lucernario central, que permita a entrada de luz natural. Esta obra conta cun orzamento superior aos 120.000 euros.