Lores buscará o seu sétimo mandato como alcalde de Pontevedra cun proxecto "a 8 ou 10 anos vista"

Miguel Anxo Fernández Lores, alcalde de Pontevedra © Mónica Patxot Eva Vilaverde, Ana Pontón e Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores, arroupado polo BNG no seu anuncio © Mónica Patxot Eva Vilaverde, Ana Pontón e Miguel Anxo Fernández Lores © Mónica Patxot Miguel Anxo Fernández Lores e Ana Pontón © Mónica Patxot

Era un secreto a voces pero, desde este xoves, fíxose realidade. Miguel Anxo Fernández Lores repetirá como candidato do BNG á Alcaldía de Pontevedra nas eleccións municipais de 2023. Buscará seguir sendo alcalde no que sería o seu sétimo mandato.

"Estou no meu mellor momento desde que son alcalde", sinalou Fernández Lores, que no seu anuncio estivo arroupado pola portavoz nacional do BNG, Ana Pontón. "Estou máis motivado e ilusionado que nunca", engadiu na súa intervención.

Asegura que se poñerá á fronte dun proxecto "a medio prazo" ao que mesmo chegou a poñer un horizonte temporal definido, que situou en "8 ou 10 anos vista", o tempo que necesita, afirmou, para completar os obxectivos que se marca para esta "nova etapa".

Tras apuntar con orgullo que "o feito, feito está", o candidato do BNG propuxo aos pontevedreses acompañalo para cumprir nove retos nos próximos anos, empezando por ofrecer á cidade e a todo o rural do municipio a "máxima calidade de vida".

Que os cidadáns sexan tratados "coa máxima equidade", que Pontevedra sexa un referente internacional "cada vez en máis ámbitos", estimular a "explosión da creatividade" na cidade ou afianzar o seu "gran dinamismo" social, económico, ambiental ou deportivo son os seus desafíos.

A eles, Fernández Lores sumou a posta en valor das potencialidades de Pontevedra, poder gozar de Santa Clara ou da ría "a pleno rendemento", impulsar novas infraestruturas ou defender unha ecoloxía urbana "de vangarda".

Pontevedra, ratificou o alcalde, é unha cidade "marabillosa" onde a xente "ten unha pasta especial" e que, segundo celebrou, "responde aos retos colectivos" polos que "merece a pena loitar" aínda que para iso haxa saír da "zona de confort".

O actual mandato, recoñeceu Lores, está a ser "difícil e duro" pola pandemia e a crise económica, pero afirma que as dificultades "motívanme e fanme dar o mellor de min". Ao mesmo tempo, apunta que está a ser "ilusionante" ante os proxectos que están en marcha.

Fronte a iso, lamentou a existencia dunha "ofensiva de forzas escuras contra os avances de Pontevedra" e sospeita que a inminente campaña electoral será "marrulleira" e virá chea de "infamias e malidicencias" e de prácticas que definiu como "noxentas".

ANA PONTÓN: QUE LORES SE PRESENTE "É UNHA ALEGRÍA MOI ESPECIAL"

Arroupando a Fernández Lores no seu anuncio, Ana Pontón destacou que para ela, que o alcalde decidise presentarse de novo encabezando a candidatura que presentará o BNG ás municipais de 2023, "é unha alegría moi grande e moi especial".

Lores, segundo Pontón, "ten algo que non se pode aprender, e menos aparentar ou impostar, que se ten ou non se ten" e que identificou cunha "ilusión permanente e infinita" por facer avanzar a cidade e unha "paixón desbordante e un entusiasmo contaxioso" polo seu futuro.

"Ten entusiasmo, ilusión e paixón para dar e regalar", sentenciou a líder nacionalista, que defendeu que o BNG "ten mirado para Pontevedra" como exemplo de "como se pode gobernar para mellorar a vida das persoas e como se pode usar ou goberno como instrumento de transformación en positivo da sociedade".

Ademais da portavoz do BNG, acompañaron ao alcalde no seu anuncio a maior parte do seu grupo municipal, entre eles os edís Eva Vilaverde, César Mosquera, Raimundo González, Carme da Silva, Xaquín Moreda, Carmen Fouces, Demetrio Gómez e Pilar Comesaña.