Piden explicacións polas manchas que están aparecendo diariamente en Combarro

Manchas nas augas da costa de Combarro © PP de Poio

O grupo municipal do Paritdo Popular no Concello de Poio solicitou na comisión de urbanismo deste martes que se investigue a súa orixe "e se busque unha solución de xeito inmediato" ás manchas que están aparecendo diariamente na auga da costa de Combarro.

A concelleira do PP, Rocío Cochón, afirmou que "as manchas na ría en Combarro non son puntuais senón que levan 15 días así e a calquera hora do día".

"Segundo confirman testigos a primeira semana aparecían sobre as 21:00 horas da noite pero agora xa aparecen durante o día", incide a concelleira popular.

O PP solicita "unha solución inmediata" e así "evitar problemas medioambientais e non dar a imaxe que se está a dar".

"Non podemos consentir está situación un pobo que vive directamente do mar e do turismo", conclúe Rocío Cochón.