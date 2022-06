A presenza de cans nas praias de Poio, prohibida ata o 30 de setembro

Desde o pasado 1 de xuño, a presenza de cans nas praias de Poio está prohibida. Así será, segundo recolle a normativa municipal, ata o próximo 30 de setembro.

"Xa temos queixas de que non se está cumprindo esta normativa", sinalan desde a Policía Local, que pide aos cidadáns que "sexan respectuosos" con esta obrigación.

A ordenanza municipal indica que non poderá haber cans nos areais nin tampouco nos accesos públicos ás mesmas nin en espazos que estean ao servizo dos seus usuarios.

Esta prohibición, en todo caso, non afecta os cans guía que empreguen persoas invidentes ou con algunha outra discapacidade que precisen destes animais para moverse.

Se non se cumpre esta normativa, o propietario ou propietaria do can que sexa visto nunha das praias de Poio exponse a unha sanción económica.

Poio lembra que, desde o pasado verán, hai habilitada unha praia canina nas inmediacións da Seca, próxima ao coñecido como Parque dá Memoria.