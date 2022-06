Nauta Sanxenxo comeza as primeiras achegas de area na praia de Lavapanos tras concluír na Carabuxeira

Inicio dos traballos en Lavapanos © Concello de Sanxenxo A Carabuxeira tras os aportes de area © Concello de Sanxenxo

A empresa municipal Nauta Sanxenxo deu inicio este mércores aos traballos de rexeneración da praia urbana de Lavapanos.

A actuación realízase despois de catro mareas e de dous días de traballo na Carabuxeira na que, con algo máis de 2.000 metros cúbicos de árido, logrouse superar a achega de area en praia respecto a os traballos do ano pasado.

A empresa encargada da rexeneración, Marcor Xove, asegura que a perda de area foi "mínima" e que se foi recolocando de forma natural en determinadas zonas da praia dando un aspecto de falsa perda.

O areal xa está aberto ao público.

Os dumpers e as escavadoras desprazáronse pola mañá, cando a marea baixa permitiuno, a Lavapanos para iniciar as achegas de area que esta praia recibe por primeira vez. Os labores estenderanse ata o venres porque a marea só permite traballar en tres franxas horarias.

A empresa encargada da rexeneración prevé repoñer na zona de praia ao redor de 3.000 metros cúbicos. Durante a realización destes labores, a praia manterase pechada ao público por motivos de seguridade.

Cabe destacar que na obra dispóñense de barreiras e materiais absorbentes para facer fronte a verteduras accidentais. Ademais, téñense previstas as evacuacións de urxencia dá a maquinaria empregada e non levan a cabo nas praias as accións de abastecemento de combustible nin de mantemento da maquinaria.

O alcalde, Telmo Martín, e o enxeñeiro encargado dos traballos, Fernando López, acudiron esta mañá á supervisión da actuación en Lavapanos.

A area está a depositarse na parte máis alta da praia para despois ser estendida polas escavadoras creando o perfil da praia que logo as mareas moldearán de forma natural.