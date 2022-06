Adxudicados os traballos para dotar dunha cuneta transitable á estrada do Muíño

Estrada provincial EP-0603, que une O Muíño (Poio) con Campañó (Pontevedra) © Google Street View

A Deputación vén de adxudicar os traballos á empresa Montajes JM Iglesias cun orzamento de 155.901 euros as obras que evitarán a acumulación de auga na calzada da estrada provincial EP-0603, que une O Muíño (Poio) con Campañó (Pontevedra). O prazo para executar esta actuación é de catro meses.

A obra afecta a un treito de máis dun quilómetro e medio desta estrada, que ten un trazado total de 2,3 quilómetros, onde tamén haberá unha importante mellora da mobilidade peonil pois dotarase a estes 1.540 metros dunha cuneta transitable de 1,50 metros de anchura que, polas súas características e suave pendente permite tanto o paso de persoas a pé como en bicicleta.

A estreitura da vía provincial, a súa pendente e a existencia de numerosas edificacións pegadas ás súas beiras na zona do Muíño, en dirección á confluencia coa estrada autonómica da costa PO-308, facilitan a escorrenta das augas pluviais, polo que se considera necesario realizar unha actuación preventiva para protexer todas estas vivendas e propiedades da acción da auga nos días de tormenta.

Así, dende o comezo da vía no entronque coa PO-308 e ata o punto quilométrico 1+540 vaise realizar unha actuación que permitirá canalizar adecuadamente as pluviais, pois ademais da construción de noiros e terrapléns, procederase ao levantado do firme para a colocación da nova tubaxe drenante de gran capacidade, con 315 milímetros de sección, que transcorrerá baixo a cuneta transitable.

O proxecto tamén contempla o reforzo de noiros, incluíndo o levantado dun muro de contención de ata 3,5 metros de altura a base de bloques de pedra natural para a contención de terras.