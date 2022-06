Operativo antidroga en Vilanova e A Illa de Arousa relacionado cunha planeadora atopada en Vilaboa

A Garda Civil mantén aberta unha nova operación antidroga na zona de Arousa, en concreto nos municipios de Vilanova e A Illa. Trátase dun operativo aínda aberto que, segundo fontes consultadas por PontevedraViva, ten relación cunha planadora localizada no mes de febreiro en Vilaboa.

Naquela ocasión, o 12 de febreiro, a Garda Civil detivo de madrugada a dous homes no peirao de San Adrián de Cobres tras sorprendelos in fraganti cando tentaban descargar unha lancha planadora dun camión.

Os dous arrestados foron sorprendidos in fraganti sobre as tres da madrugada despois de que o vehículo quedara atascado mentres o descargaban no propio peirao presuntamente con intención de levalo ao mar. As tarefas para desatascalo espertaron aos veciños e a Garda Civil presentouse no lugar e sorprendeunos.

Catro meses despois, o Equipo de Delincuencia Organizada e Antidroga ( EDOA) da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra realiza unha segunda fase desta operación, derivada directamente desta planadora.

En concreto, axentes do EDOA realizan rexistros en diversas zonas de Vilanova e A Illa, aínda que aínda non transcendeu se existen ou non detencións.

Fuentes oficiais da Garda Civil apelan a que o xulgado decretou o secreto das actuacións, de modo que non facilitarán información oficial respecto diso.

O operativo continúa aberto e o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, confirmou nun acto en Vilagarcía que a investigación "está en marcha" e explicou que é "froito dunha investigación previa que se fixo co tema das lanchas, dá continuidade con esta operación".