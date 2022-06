AJE Pontevedra e a Fundación Juan XXIII unen as súas forzas

Sinatura da colaboración entre AJE Pontevedra e a Fundación Juan XXIII © AJE Pontevedra

A procura de fórmulas para colaborar na posta en marcha de accións para facilitar a formación e inserción laboral de persoas con discapacidade e tamén a promoción de empresas é o obxectivo da colaboración subscrita este martes pola AJE Pontevedra e a Fundación Juan XXIII.

En virtude deste acordo ambas as dúas institucións intercambiarán e compartirán información co fin de poñer en coñecemento das súas empresas e organizacións integradas as actividades e proxectos de interese mutuo.

Ademais darán a coñecer o labor social da Fundación Juan XXIII á vez que se informará da importancia de integrar na contorna empresarial a persoas con discapacidade.

Pola súa banda a Fundación informará e asesorará ás empresas interesadas en contratar a persoas con discapacidade ou con risco de exclusión social das subvencións, bonificacións e axudas dispoñibles, así como as existentes para a formación e adaptación ao posto de traballo deste colectivo.

A intención de AJE Pontevedra e da Fundación Juan XXIII é explorar a posibilidade nun futuro cercano de formalizar un convenio de colaboración aínda máis amplo.