Levantan cinco actas de infracción nunha discoteca que admitiu menores nunha sesión na que se vendía alcol

Bebidas alcohólicas © Mónica Patxot

Unha discoteca de Pontevedra foi denunciada esta pasada fin de semana por admitir a presenza de menores non acompañados de adultos durante unha sesión na que vendía bebidas alcohólicas.

As policías Local, Nacional e Autonómica realizaron na noite do sábado unha serie de operativos de control en varios locais da cidade situados nas rúas Sagasta, Daniel da Sota e Palma e, nun destes establecementos atoparon cinco menores.

Desde a Policía Local confirman os operativos e sinalan que se trata de controis conxuntos ordinarios realizados de xeito periódico polos tres corpos policiais.

A lei de prevención do consumo de bebidas alcohólicas en menores de idade da Xunta de Galicia establece, no seu artigo 16, que, con carácter xeral, queda prohibida a entrada dos menores de idade en salas de festas, de baile ou discotecas, salvo que estean acompañados de maiores de idade con responsabilidade sobre os mesmos.

Esta norma admite que excepcionalmente estes locais poderán dispoñer de sesións especiais para maiores de 14 anos, con horarios e sinalización diferenciadas, aínda que establece que non pode haber continuidade ininterrompida con aquelas sesións nas que se produza a venda de bebidas alcohólicas. Durante estas sesións especiais, debe retirarse do local a exhibición e publicidade deste tipo de bebidas.

No caso detectado esta fin de semana, segundo fontes consultadas por este xornal, os cinco menores estaban nunha sesión de adultos. Á chegada dos axentes policiais, non estaban a consumir alcol, pero a súa presenza alí non estaba autorizada porque non se atopaban acompañados dun adulto e no local estaba a venderse alcol ao resto de clientes.

Finalmente, a Policía Local levantou cinco actas de infracción, unha por cada menor, que agora deberá resolver a Xunta de Galicia, aínda que todo parece indicar que acabarán en sanción.