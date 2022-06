Guías de turismo terán oportunidade de formarse sobre a Illa de Tambo durante esta semana

As xornadas denominadas 'Os Recursos Turísticos de Tambo' comezarán esta semana co obxectivo de que guías de actividade turística coñezan os recursos e atractivos da Illa de Tambo, que se atopa na ría de Pontevedra.

A concelleira de Turismo, Silvia Díaz, indica que se establecen 15 prazas para profesionais deste sector. O programa desenvólvese ao longo do mércores 15 e do xoves 16 de xuño. A primeira sesión será teórica no Centro de Formación da Reiboa, situado na Seca, na parroquia de San Xoán.

Ao día seguinte realizarase unha visita de campo á illa. Durante este percorrido coñecerase o itinerario e ofrecerase unha explicación sobre os diferentes puntos de interese deste espazo natural. Os encargados de ofrecer información durante o desprazamento serán integrantes da Asociación Irmandade Illa de Tambo. A saída efectuarase ás 10.00 horas desde Combarro e a volta realizarase ás 13.30 horas.

As inscricións aínda poden realizarse enviando un correo electrónico a turismo@concellopoio.org, indicando o nome e apelidos da persoa interesada en anotarse, así como o municipio no que reside, teléfono de contacto e a asociación ou a empresa á que pertence.

A intención, segundo explica a concelleira, é acrecentar o coñecemento sobre a illa a profesionais do sector turístico para axudarlles a familiarizarse con este espazo. Díaz considera que a Illa de Tambo é un elemento que se presenta como "decisivo" á hora de diferenciar a Poio como destino turístico.