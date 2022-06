As obras para o novo vial de Montecelo xa están en marcha

Cos labores previos de movemento de terra comezaron este luns as obras de construción do novo vial perimetral de Montecelo. Os traballos, que desenvolve a compañía Elsamex, custarán case 1,17 millóns de euros e teñen un prazo de execución de doce meses.

"Hoxe é un día importante paras obras do hospital", subliñou a portavoz do goberno municipal, Carme da Silva, que recordou que este vial forma parte dos compromisos asinados polo Concello á hora de dotar a cidade dun novo hospital público, que está a impulsar a Xunta de Galicia.

Esta nova estrada bordeará todas as instalacións hospitalarias, deixando o acceso actual para o uso exclusivo do hospital e dos seus servizos.

A estrada, que discorrerá pola parte traseira do actual hospital, terá 830 metros e partirá das inmediacións de Príncipe Felipe, concretamente enfronte do seu pavillón, e chegará ata a rúa Ángel Limeses, no extremo do actual aparcamento público de Montecelo.

Terá dous carrís, un para cada sentido, catro rotondas -dúas delas no seu punto de inicio e final-, medidas de acougado de tráfico e un sistema de iluminación especial, que se reforzará nos puntos nos que se coloquen os pasos de peóns.

A velocidade en toda esta estrada estará limitada a un máximo de 30 quilómetros por hora.