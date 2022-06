Os xogos populares, ao poder no segundo Campionato Interbarrios

Xogos na Rúa. II Campionato Interbarrios © Cristina Saiz Xogos na Rúa. II Campionato Interbarrios © Cristina Saiz

Cal é o mellor barrio de Pontevedra? Por esa honra batallan esta fin de semana equipos compostos por nenos e adultos dentro do programa municipal Xogos na Rúa.

Diversos puntos da cidade foron escenario durante a mañá do sábado do II Campionato Interrbarrios, onde os participantes enfrontáronse a probas e xogos tradicionais como a corda, colleita de mazaroca, o pano ou tiro de argola.

A actividade tivo lugar nos barrios de Monte Porreiro (paseo do Miradoiro), Valdecorvos-O Castañal (na Praza das Regas), Pontevedra Este (pasarela Doce de novembro), O Gorgullón-Eduardo Pondal (rúa Pedro Sarmiento de Gamboa), Campolongo (detrás da igrexa entre a rúa Alcalde Hevia e as pistas do Colexio), A Moureira-San Roque (rúa Raíña Vitoria) e Mollabao (pista de skate).

Diversión polos catro custados que teñen a súa culminación este domingo coa gran final entre os gañadores de cada barrio, con actividades de 11.00 a 13.00 horas na Praza de España.