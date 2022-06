Cidadáns reármase en Pontevedra con David Díaz á fronte: "Nin estamos mortos, nin estamos de parranda"

Tras completar un proceso de reorganización interna, que iniciaron a principios deste ano, Cidadáns presentou á súa nova cúpula directiva en Pontevedra. Á fronte do partido, como coordinador, estará David Díaz.

Afiliado ao partido desde 2014, é pai dunha familia monoparental e ten experiencia na creación, formación e coordinación de redes comerciais. Defínese como "motivador e entusiasta na súa xusta medida".

Nesta nova aventura política acompañaralle José Rivadulla Lage, membro fundador do partido en Galicia, que será o responsable institucional do partido e que, entre outras responsabilidades, encargarase das relacións coa cidadanía.

"Aqueles que nos queren dar por desaparecidos ou inactivos podemos asegurarlles que nin estamos mortos, nin estamos de parranda", destacou Díaz, que avoga porque Cidadáns poida recuperar "a ilusión que tiñamos ao principio".

Reitera que o seu partido "é máis necesario que nunca" e promete trazar un plan "ben estudado" que presentarán ás eleccións municipais de 2023 e que virará, segundo avanza o seu coordinador, "na saúde, a familia e o emprego" como piares.

Así, desde Cidadáns apostan por promover a natalidade e a conciliación familiar, protexer a pemes, autónomos e emprendedores, reducir a burocracia ou aprobar incentivos ao investimento e a industria, que favoreza o desenvolvemento e crecemento da cidade.

Para mellorar a calidade de vida dos pontevedreses, segundo David Díaz, "non é suficiente simplemente con peonalizar", senón que entende que se deben crear as condicións para que os mozos "atopen en Pontevedra oportunidades de exporse un proxecto vital".

Neste marco, defenden a permanencia de Ence "sempre que se cumpra a lexislación ambiental e os tribunais non o contradigan definitivamente" e suxiren que se faga unha consulta popular para "coñecer o sentir real ante esta eterna controversia".

"Ningún dos seus detractores puxo unha formulación firme, clara e confiable para suplir o tremendo buraco económico e social que supoñería o peche da fábrica nun horizonte inmediato ou próximo", sostén o novo coordinador de Cidadáns.

A "maior dificultade" que ven David Díaz no futuro de Pontevedra é a posibilidade de atoparse unha "cidade baleirada" ante o que denomina as "ideoloxías da destrución" dos que "usan a Ence como emblema de confrontación".

A este respecto, apuntan que, aínda que sexa un xesto simbólico, ten que ser "restituída a honorabilidade" de Mariano Rajoy, revogándose a declaración de persoa non grata e recoñecendo ao ex presidente do Goberno como "ilustre de Pontevedra".