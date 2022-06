A Xunta cede dúas parcelas ao Concello de Caldas de Reis para as instalacións de depuración de augas residuais

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este venres o anuncio da Consellería do Medio Rural polo cal lle ceder ao concello pontevedrés de Caldas de Reis a titularidade de dúas parcelas situadas na concentración parcelaria de Saiar para fins de interese xeral.

Neste senso, cabe salientar que cando un proceso de reorganización do territorio aínda non está rematado, os concellos poden solicitar a cesión da titularidade de fincas do Fondo de Terras (masa común) para equipamentos colectivos ou fins de interese xeral.

Neste caso concreto, o concello de Caldas de Reis solicitou a titularidade destes predios co fin de construír neles as instalacións de depuración de augas residuais dos núcleos de Soutelo e Cardín.

O proceso de concentración parcelaria da zona de Saiar, que está actualmente en fase de acordo, afecta unha superficie de 947 hectáreas, repartidas en 2.423 leiras propiedade de 1.030 veciños.