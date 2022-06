Convocan os propietarios afectados polas obras na PO-504 entre Sanxenxo e Vilalonga

A Xunta publica este xoves no Diario Oficial de Galicia (DOG) as convocatorias, para xullo e setembro, dos actos expropiatorios para as obras de mellora da seguridade viaria na estrada de titularidade autonómica PO-504 entre Sanxenxo e Vilalonga.

A intervención, para a eliminación dun treito de concentración de accidentes, prevé a renovación de cinco interseccións na PO-504, no lugar do Vinquiño, e ao inicio da parroquia de San Tomé de Gondar. As obras suporán un investimento autonómico de 970.000 euros.

Os actos para o levantamento de actas previas á ocupación terán lugar o 21 de xullo ás 10:00 horas e ata as 12:45 no salón de plenos do Concello de Sanxenxo. A formalización das actas de ocupación levarase a cabo o 22 de setembro, tamén á mesma hora e no mesmo lugar.

As intervencións consistirán na execución de novas beirarrúas nos treitos de mellora das interseccións, e a construción dunha glorieta na intersección co Camiño ao Santo, que ademais de ordenar os propios movementos das vías coas que entronca, permitirá o cambio de sentido dos vehículos. Melloraranse ademais as paradas de autobús e redeseñarase a sinalización horizontal e vertical de todo o treito.

En paralelo a esta obra, a Xunta prevé executar unha mellora das beirarrúas no mesmo ámbito de actuación, de modo que a esta mellora da seguridade viaria se lle sume tamén unha mellora da accesibilidade peonil, cun investimento adicional de case 200.000 euros.