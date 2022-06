"Eu en realidade fun comprar", o intento de defensa dun pontevedrés acusado de vender droga en patinete

Juan Carlos R.E., acusado de tráfico de drogas polo miúdo © Mónica Patxot Xosé Xoán Barreiro Prado, maxistrado presidente da sección segunda da Audiencia © Mónica Patxot Avogado Manuel Franco Argibay © Mónica Patxot Juan Carlos Aladro, fiscal xefe de Pontevedra © Mónica Patxot

Juan Carlos R.E., veciño de Pontevedra, sentou este xoves no banco dos acusados da Audiencia Provincial por presuntamente vender droga polo miúdo na cidade e, en concreto, por unha transacción que se produciu na zona de San Mauro utilizando el para moverse un patinete eléctrico.

O xuízo quedou visto para sentenza e a Fiscalía mantén a acusación, aínda que o procesado mantén a súa inocencia e o fiscal sufriu un duro revés ao haber unha contradición na declaración dun axente da Policía Nacional.

Os feitos que chegaron a xuízo este xoves á sección segunda da Audiencia ocorreron sobre as 20.00 horas do 23 de novembro de 2020 e por eles o fiscal, Juan Carlos Aladro, pide que o acusado sexa condenado a tres anos e tres meses de prisión e o pago dunha multa de 522 euros como autor dun delito contra a saúde pública na modalidade de substancias que causan grave dano á saúde.

O seu avogado defensor, Manuel Franco Argibay, pediu a súa absolución ao asegurar que onde o fiscal ve unha venda de droga, en realidade, houbo unha compra, isto é, o acusado, que naquela época era toxicómano, acudiu a comprar cocaína.

O acusado mantivo a súa inocencia tanto durante a súa declaración como á hora de facer uso do seu dereito á última palabra. "Eu, en realidade, fun comprar", asegurou como peche ao xuízo. A versión foi a mesma, que el era toxicómano, chamou a un número que tiña dun camelo e quedou con el na zona de San Mauro. Unha vez alli, chegou unha persoa nunha furgoneta e comproulle dous gramos de cocaína, que naquel momento "non me chegaban para dous días".

O fiscal non realizou ningunha pregunta a Juan Carlos R.E. alegando que non quixera responder durante toda a instrución, pero si lle interrogou o seu avogado defensor e contoulle que non puido facilitar á Policía Nacional datos do seu vendedor porque "tampouco o coñecía", senón que el telefonaba un home e, para as entregas, "viña un día unha persoa e outro día outra", de modo que non coñecía a ninguén.

O acusado tamén explicou que, tras a transacción, abandonou o lugar e, pouco despois, "me vi embestido por un coche de la policía" que acudía a detenelo e asustouse e tirou a substancia. Resultaron ser 1,425 gramos de cocaína cunha riqueza do 90,97 %, que tiña un valor no mercado ilícito de 174,21 euros.

A versión policial é diferente e nela basea o fiscal a súa acusación, pero este xoves, durante o xuízo, un axente da Policía Nacional que declarou por videoconferencia cambiou a versión que reflectira no atestado inicial e que dera na súa declaración no xulgado durante a fase de instrución. Trátase dun policía que presenciou a transacción e asegurara que vira como o acusado lle entregaba ao condutor da furgoneta un vulto que non distinguiu e, a cambio, el dáballe diñeiro. Con todo, na sala de vistas asegurou que o movemento fora ao revés.

Este cambio de versión sorprendeu ao fiscal xefe de Pontevedra, que chegou a preguntarlle "estame vostede vendendo?" e insistiu en preguntarlle se o acusado estaba a comprar ou vendendo droga. O policía si insistiu en que estaba convencido de que levaba a droga encima para vender e que tiña tamén 380 euros doutras vendas.

Fronte ás dúbidas deste policía, un compañeiro que tamén participou na intervención asegurou sen ningún xénero de dúbidas que vira como o acusado metía a man na zona dos xenitais e sacaba un paquete que entregaba ao condutor da furgoneta e, a cambio, entregáballe diñeiro. O fiscal destacou, no momento das conclusións finais, que este axente era o que tiña mellor visión do intercambio e mantivo a súa acusación contra Juan Carlos.

Pola sala de vistas pasaron seis axentes da Policía Nacional que, ademais, relataron todo o operativo policial realizado aquel 23 de novembro de 2020. Segundo explicaron, enmárcase nunha operación máis ampla na que estaban a facer seguimento a unha vivenda da rúa Abilleira na que vivían o acusado e a súa parella e que esa mesma tarde, antes do ocorrido en San Mauro, viron unha importante "trasfega" de toxicómanos entrar na casa para comprar droga.

Ademais, os axentes relataron que tamén viran como o acusado saía no seu patinete en dúas ocasións supostamente a realizar vendas, aínda que non lograron facerlle seguimento. No caso desta saída a San Mauro si puideron ir tras el e presenciaron como había unha transacción, de modo que decidiron darlle o alto.

O procesado abandonaba o lugar nun patinete cando o pararon e, ao velos, tirou tres envoltorios que eles recuperaron e resultaron ser cocaína. Tamén levaba encima unha importante cantidade de diñeiro que el asegurou que procedía da limpeza dunha leira, aínda que os investigadores consideran que é resultado da venda de droga polo miúdo.