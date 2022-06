Un traballador de 58 anos resulta ferido nun accidente laboral en Cambados ao caer nun depósito metálico

Depósito metálico no que caeu o operario © Servizo de Emerxencias

Un traballador veciño de Vilagarcía, de 58 anos de idade, resultaba ferido nas últimas horas debido a un accidente laboral que se rexistraba no Polígono Industrial de Cambados.

Segundo a información facilitada polo Servizo de Emerxencias de Cambados, o operario caía nun contedor metálico causándose traumatismos nas costas, cabeza e pernas.

O accidente rexistrábase na empresa Atunlo que se dedica á almacenaxe frigorífica e ao depósito e limpeza de atún con carga, descarga e almacenamento de túnidos.

Ata o lugar, ademais de integrantes de Emerxencias de Cambados, achegábase unha ambulancia do 061 para trasladar o traballador ferido ata o Hospital do Salnés para unha revisión das lesións. Tamén acudiron á empresa unha patrulla da Garda Civil de Cambados e outra da Policía Local para investigar os motivos do accidente.