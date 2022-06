A ludoteca de verán en Meaño abre o prazo para solicitar praza

Vista xeral do Concello de Meaño © Concello de Meaño

Xa está aberto o prazo para apuntar a menores con idades comprendidas entre 3 e 12 anos na Ludoconcilia Meaño. Ofértanse 55 prazas en xullo e outras tantas en agosto. Segundo informa o Concello de Meaño realizarase unha programación máis dinámica que en edicións anteriores, porque a situación pandémica xa o permite.

As actividades centraranse no CEIP Coirón de Dena e tamén no Pavillón, ademais doutras que se desenvolverán ao aire libre. O horario das sesións será de 08.00 a 15.00 horas, pero coa posibilidade de que a entrada se faga entre as 08.00 e as 09.30 horas. A saída efectuarase a partir das 13.30 horas.

As familias contarán coa posibilidade do servizo "fiambreira" para aqueles pequenos que leven a comida de casa. O prazo para inscribirse finaliza o 13 de xuño e pode solicitarse a praza a través da sede electrónica do Concello ou no rexistro municipal.

Tamén permanece aberto o prazo de inscrición para as aulas de acollida do Ceip As Covas Meaño e Ceip Coirón Dena e para o comedor escolar do Ceip Coirón Dena para o próximo curso escolar 2022-23. O prazo finaliza o mércores 22 de xuño.