A Marie Kondo galega que facilita a vida organizando o teu armario

Mónica González Vigo organizando o armario dunha clienta © Mónica Patxot Mónica González Vigo organizando o armario dunha clienta © Mónica Patxot Mónica González Vigo coa roupa que vai organizar © Mónica Patxot Mónica González Vigo coa roupa que vai organizar © Mónica Patxot Mónica González Vigo doblando roupa © Mónica Patxot

'Voilà', listo en francés. Así quedan os armarios tras o paso de Mónica González Vigo. Nunha época na que a xaponesa Marie Kondo arrasa en todo o mundo co seu método Konmari para manter o fogar organizado, ela percorre casas de toda Galicia facendo a súa maxia particular e organizando armarios para facer a vida máis fácil á súa clientela. Ademais de poñelo en orde, axuda a desfacerse daquelas pezas que non se usan e asesora á persoa para que saiba sacar partido a pezas que tiña esquecidas.

Esta semana acudiu a Pontevedra en resposta á chamada de María, á que botou unha man para deixar atrás a roupa de inverno e encher o armario coa de verán. De paso, levou varias bolsas de roupa que deixaron oco para a nova e acabaron como unha doazón a Ong que traballan con mulleres en risco de exclusión e familias desfavorecidas ou buscan unha segunda oportunidade a través dunha páxina de facebook co mesmo nome do servizo, ' Voilà'.

O resultado pode supoñer un cambio radical e, sobre todo, mellor a vida da clientela, pois "facilita moito a vida ter o armario organizado" e, como unha das vantaxes máis evidentes, axuda a reducir o tempo que se dedica cada mañá a vestirse.

Mónica González Vigo leva toda unha vida dedicada ao mundo da moda. Tras pasar por tendas de roupa de varias marcas, hai ano e medio decidiu dar un envorco á súa carreira profesional e puxo en marcha 'Creo tu estilo by Mónica Vigo', unha empresa dedicada á asesoría de imaxe que inclúe servizos de comprador persoal (persoal shopper). Recentemente, meteuse no mundo da organización de armarios.

'Voilà' naceu como resposta a moita clientela que buscaba unha solución para o seu armario. Asentada en Santiago de Compostela, desprázase por toda Galicia e xa conta na súa carteira de clientes con veciños de Pontevedra ou Caldas de Reis aos que axudou a dar unha volta ao seu roupeiro.

O traballo no armario non é, nin moito menos, o primeiro paso, senón resultado dun labor previo para coñecer á persoa e saber das súas necesidades. Organizar o armario pode cambiar o día a día do cliente, pero a condición de que se realice de forma adaptada a cada persoa e responda as súas necesidades. Desta forma, nada máis chegar á casa na que fará a súa maxia, mantén unha pequena entrevista que lle axuda a coñecer ao cliente e o seu estilo e gustos.

Un dos piares do traballo de Mónica é a reciclaxe e a sustentabilidade, aproveitando as pezas que a clientela xa ten no seu armario. Así, ofrece un servizo que abre ao cliente ou clienta novas oportunidades de look sen necesidade de comprar máis pezas, aprendendo a organizalas e a crear outfits. "Ensínolle a aproveitar as pezas do armario, pois ás veces é por falta de ideas. Non é necesario gastar máis cartos para vestirse ben".

Para axudar na creación deses modelos para seguir resulta crucial a súa experiencia previa como asesora de imaxe e á hora de realizar morfoloxía ou colorimetría para atopar as pezas e cores que mellor senten a cada persoa segundo o seu corpo e temperatura e cor de pel, así como a súa "cor estrela", aquel que, ao vestilo, esperta, ao seu paso, un "wow".

'Voilà' resulta unha solución cando se chega a ese momento no que se pensa "non teño nada que poñerme" e tamén para aquelas persoas que adoitan caer no "polo si ou polo non" para conservar pezas que levan anos sen poñerse por se algún día necesítana ou cambia de talla e volve sentarlle ben.

Ante eses "polo si ou polo non", Mónica González ofrece organización e tamén reciclaxe, axudando ao cliente para "decidir que queda e que sei vai". A decisión final é da persoa que lle contrata, pero ela guíalle nesa selección. "Á xente cústalle desfacerse das cousas, pero ao final o cliente dáse conta de que non o necesita e, se o necesita, axudámoslle a dar unha segunda vida con complementos".

Así, unha parte desas pezas que levan tempo esquecidas no fondo do armario acaban en doazón e outras se venden de segunda man, reportando uns ingresos que axudan ao cliente para recuperar o investimento realizado nos seus servizos. Por tres horas de traballo e por poñer orde no teu armario, hai tarifas a partir de 70 euros que se poderán recuperar se as pezas refugadas atopan comprador na súa páxina de Facebook, en plataformas tradicionais ou en tendas de segunda man.

A cada cliente ou clienta dálle "tips para aproveitar a roupa" e, desta forma, "colaborar co planeta", pero tamén " tips para mantelo ordenado", tanto a roupa como o calzado, os bolsos ou o resto de complementos.

Así, o servizo inclúe nocións básicas para axudar a ter sempre ordenado o armario, "colocalo e que estea todo o ano ordenado", tales como, por exemplo, dobrar a roupa en vertical, pois ocupa menos espazo e está mellor organizado. E consellos como ter todas as perchas iguais e, preferiblemente, de veludo, que "non deforman a roupa, ocupan menos espazo e evitan que as pezas escorreguen".

Ademais, un mes ou mes e medio despois, faille seguimento ao cliente para saber como lle vai e entrégalle un dossier con todo o traballo realizado.

O perfil da persoa que adoita contratar a súa maxia particular é variado e atopa que unha actividade que adoitaban reclamar hai anos só mulleres agora conta con cada vez máis homes interesados.

Por idades, de todos os xeitos, adoita ser máis frecuente a partir dos 30 anos, sendo moi pouco habitual entre aqueles que non chegaron ás tres décadas. A partir dos 45 chega unha fase de "moita demanda".