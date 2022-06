Os barrios de Mollavao, Valdecorvos e A Moureira súmanse esta fin de semana aos Xogos na rúa

Mollavao, Valdecorvos e A Moureira súmanse esta fin de semana ao II Campionato Interbarrios Xogos na rúa Efecto PO2, no que nenos e maiores de oito barrios da cidade compartirán risas e diversión ao tempo que medirán as súas habilidades en xogos tradicionais e colaborativos.

A xornada do sábado día 11 será a fase clasificadora na que os equipos amosarán a súa destreza xogando ao peletre ou tres en raia pero incorporaranse propostas como a sete e media no chan (un xogo de puntería) ou a pelexa de galos que mestura reflexos, rapidez e picardía para superar a proba.

O sábado as probas serán simultáneas en oito barrios da cidade entre as 11.00 e as 13.00 horas. En Monte Porreiro será no paseo do Miradoiro; en Valdecorvos-O Castañal, na praza das Regas; en Pontevedra Leste, na pasarela Doce de noviembre; no Gorgullón-Eduardo Pondal, na rúa Pedro Sarmiento de Gamboa; en Campolongo, no paseo detrás da igrexa entre a rúa Alcalde Hevia e as pistas do Colexio; na Moureira-San Roque, rúa Raíña Vitoria e en Mollavao, na pista do skate.

O domingo celebrarase a final con xogos como a corda ou o tiro argola e outros que se coñecerán o mesmo día. Os gañadores de cada barrio competirán o domingo pola copa do campionato na avenida de Montero Rios entre as 11.00 e as 13.00 horas.

Poderán participar familias ou grupos de amigos, cando menos, cun neno maior de 3 anos e menor de 12 anos e unha persoa adulta ao cargo (nai, pai, curmán, avoa,...).. É recomendable que o equipo teña un mínimo de 3 persoas co fin de que podan participar dun xeito activo en todas as propostas.

A inscrición é de balde pero é preciso anotarse en apuntate.pontevedra.gal

'Xogos na Rúa' é unha proposta de Concellería de Promoción da Cidade, que dirixe Anabel Gulías, ao abeiro da Estratexia PO2, que convida á veciñanza a ocupar o espazo público e facer del un punto de encontro lúdico e inter-xeracional, tecendo lazos de amizade e construíndo barrio.

O programa arrancou o pasado 28 de maio, Día Internacional do Xogo, e terá continuidade no outono con novas propostas como: xogos de outono (xogos tradicionais de diferentes zonas de Galicia), un escape barrio, a procura do tesouro ou unha xincana interbarrios.