Un voluntario de Protección Civil localiza o home desaparecido no monte na zona de Seixo

Efectivos de Protección Civil de Marín © Protección Civil de Marín - Arquivo

Un integrante da asociación de voluntarios de Protección Civil de Marín lograba atopar arredor das 11.00 horas deste martes ao home que desaparecera durante a noite na contorna da parroquia de Seixo. O home atopábase deitado nunha beiravía na estrada PO-313 á altura dun supermercado. Atopábase consciente, segundo a información facilitada pola Policía Nacional e a Policía Local, que tamén traballaban no operativo. Solicitouse unha ambulancia do 061 para atendelo.

O servizo de Emerxencias do 112 Galicia tiña constancia da desaparición ao redor das 01.00 horas da madrugada. Nese momento, axentes da Policía Nacional comunicaban ao 112 que se atopaban buscando ao home que se perdeu no monte, nun campo de terra.

O home contactara para indicar que saíra de Seixo cara ao cemiterio, pero tomou un atallo para regresar ao seu domicilio. No momento en que contactaba co dispositivo de emerxencias sinalaba que descoñecía o punto no que se atopaba.

Os efectivos da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Marín e os axentes da Policía mantiveron a procura do home e estaba previsto incorporar drons do 112 para localizalo cando o voluntario de Protección Civil o atopaba na estrada.