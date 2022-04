Máis de 20 detidos nunha operación contra a loxística do narcotráfico con epicentro en Cambados

Máis de 20 detidos e varias embarcacións e motores de gran cilindrada intervidos. Este é, ao mediodía deste mércores, o balance provisional dunha importante operación antidroga desenvolvida desde a madrugada en varias localidades de toda España e Portugal. O epicentro está en Cambados, onde se produciron varias detencións, entre elas, a da cara máis importante de todo o operativo, Ramón Bugallo, alias Mon, primo do coñecido narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco.

A operación ten como obxectivo a loxística do narcotráfico, isto é, desarticular a estrutura dunha organización que se dedica a facilitar todos os recursos necesarios para logo realizar o transporte da droga. Desta forma, as forzas policiais non esperan intervir droga neste operativo, senón incautar as planadoras e todo tipo de vehículos utilizados para este narcotransporte.

O operativo realízano unidades especializadas da Garda Civil (Equipo de Delincuencia Organizada e Antidrogas- EDOA da Comandancia de Pontevedra e Equipo contra o Crime Organizado- ECO Galicia), a Policía Nacional (Grupo de Resposta Especial ao Crime Organizado- GRECO) e o Servizo de Vixilancia Aduaneira (SVA), integrado na Dirección Adxunta de Vixilancia Aduaneira ( DAVA).

A operación está a desenvolverse entre as Rías Baixas, Salamanca, Valencia, Zamora, Barcelona, Madrid e varias localidades de Portugal. En Galicia van polo menos 17 detidos e varios rexistros, a maioría en Cambados.

De feito, céntrase en varios estaleiros da zona de Cambados. Alí foi detido Ramón Bugallo e tamén se rexistraron varios estaleiros, entre eles, un en Castrelo que se dedica a actividade legal de fabricación de embarcacións e os investigadores sospeitan que tamén tería unha actividade ilegal.

Nestes estaleiros foron intervidos varias planadoras, motores de gran cilindrada e todos os elementos utilizados para transportar en terra estas embarcacións e a súa botadura no mar.

A operación está dirixida polo Xulgado de Instrución número 4 de Cambados e tamén inclúe detencións, ademais de en Cambados, noutras localidades das Rías Baixas como Ribadumia.

As fontes consultadas sinalan que non se descarta que nas próximas horas realícense máis detencións. Os detidos foron trasladados á Comandancia de Pontevedra e a Comisaría de Vilagarcía de Arousa.