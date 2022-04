Catro premios por modalidade no retorno do Concurso de Maios á praza da Ferrería

Festa dos maios © Diego Torrado

A Ferrería volverá vestir as súas mellores galas para recibir o colorido habitual do Concurso de Maios. Despois de dous anos sen celebración do certame debido á pandemia, este ano o Concello decide recuperar a festa tradicional do primeiro de maio.

O Concello ofrecerá catro premios por modalidade: ao Maio tradicional, ás cantigas, á interpretación e á mellor coroa. Tamén haberá un premio por participación e o especial do xurado.

O prazo para inscribirse comezará a partir do día seguinte ao da publicación no Boletín Oficial da Provincia das bases da convocatoria. Este prazo finalizará o venres 28 de abril.

Desde o Concello de Pontevedra fan unha invitación a toda a cidadanía, ademais de asociacións culturais, xuvenís e veciñais para participar nesta edición, que se desenvolverá o día 1 do próximo mes a partir das 11.00 horas na praza da Ferrería.

Os elementos florais que participen no concurso deberán solicitar a inscrición no Rexistro Xeral do Concello de Pontevedra, que se recolle nas bases oficiais. Cada traballo recibirá 150 euros como premio pola súa participación no concurso, salvo que o xurado descualifíqueo por non cumprir os requisitos establecidos. As contías de cada premio, por modalidade, varían entre os 100 e os 350 euros.