O congreso do PP local de Pontevedra será o 7 de maio

O Partido Popular celebrará o congreso local de Pontevedra o sábado 7 de maio, tal e como se acordou por unanimidade na xunta local do partido que se celebrou este martes.

A xunta directiva tamén aprobou o regulamento, que rexe todo o relativo á organización e funcionamento do congreso, así como os membros que forman parte da Comisión Organizadora.

O presidente será Juan Abeigón Vidal, e contará con Blanca García Señoráns como vicepresidenta e como secretaria Marta Arellano Segade. Os vogais serán Cesáreo Belsol Loureiro, Cristina Fernández Rodríguez, Pedro Barrio Ruiz e Seila Varela Barreiro.

Esta comisión será a encargada de coordinar, impulsar e dirixir todos os aspectos organizativos do congreso ata que se celebre, momento en que asumirá esas competencias a Mesa do Congreso.

PRESENTACIÓN DE CANDIDATOS

As persoas afiliadas do PP local que aspiren a presidir o partido poden presentar a súa candidatura ata o 20 de abril, que terá que ir acompañada como mínimo de 25 avais. Unha vez finalizado o prazo de presentación de candidatos, abrirase unha campaña electoral interna para que as persoas candidatas poidan presentar e expoñer o seu programa para esta nova etapa e buscar apoios.