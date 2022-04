Nace o Plan de Igualdade para a Cidadanía para fomentar a participación activa das mulleres

Lectura de manifesto pola igualdade no Concello de Vilaboa © Concello de Vilaboa - Arquivo

Ao longo do próximos cinco anos, o Concello de Vilaboa seguirá o que marca o Plan de Igualdade para a Cidadanía que se presentaba este martes. Carmen Gallego, concelleira de Igualdade, explicaba que este Plan contou coa colaboración do persoal municipal e de axentes sociais e comunitarios de Vilaboa, que realizaron suxerencias e achegas, para elaborar un proxecto desde a perspectiva de xénero incluíndo accións viables.

O documento organízase en catro liñas estratéxicas de intervención. Unha parte está dirixida á gobernanza local e a transversalidade de xénero, que busca introducir de maneira progresiva o principio de igualdade de oportunidades na administración local. Outra liña diríxese á participación social e empoderamento das mulleres, que pretende impulsar a participación das mulleres na vida pública da localidade.

En terceiro lugar trátase o terreo de sensibilización, concienciación e cambio de valores coa incorporación da perspectiva de xénero nas actividades que se realizan polos departamentos municipais. Por último, contémplase unha liña de prevención e actuación contra a violencia machista para impulsar medidas para loitar contra as diversas formas de violencia machista con fórmulas de prevención e atención dirixidas a mulleres vítimas.

Nesta iniciativa recóllense elementos concretos como a incorporación progresiva dunha linguaxe e imaxe non sexista na comunicación tanto interna como externa que xera o Concello de Vilaboa. Tamén impulsa a sensibilización e formación do persoal técnico e político municipal en materia de igualdade para proporcionar información sobre as principais brechas de xénero coa intención de prestar maior atención aos ámbitos onde se rexistra maior desigualdade entre mulleres e homes.

