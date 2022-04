Portugal xa agarda polos excursionistas de Caldelas Viaxa

O domingo 28 de abril retómanse as excursións do programa Caldelas Viaxa. Será a primeira viaxe dos seis que se ofertan este ano.

Nesta ocasión a visita realizarase a Portugal, cun paseo polo santuario da Virxe da Peneda en Castro Laboeiro, con comida en Vilaverde e un percorrido durante a tarde por Braga.

As inscricións para a excursión poderanse realizar a partir do luns 11 de abril ás 08.30 horas. Ofértanse 270 prazas para persoas empadroadas no municipio. Está previsto que se completen cinco autobuses para esta primeira viaxe.

O resto de excursións iranse anunciando, segundo indica o Concello de Ponte Caldelas, durante os días previos á súa realización. Caldelas Viaxa chega á súa quinta edición con máis de 3.000 persoas participantes ata o momento por distintos puntos de Galicia, Asturias e Portugal. O alcalde Andrés Díaz considera que estas viaxes permiten que as persoas maiores do Concello coñezan outros lugares a un prezo reducido.