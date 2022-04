O PP sinala que é o PSOE quen debe dar explicacións polos pasos subterráneos deseñados polo Goberno central na Praza de Praceres

O Partido Popular de Pontevedra lembra ao BNG que o proxecto de supresión dos pasos a nivel na Praza dos Praceres "es del Gobierno central del PSOE, gobierno apoyado por los nacionalistas, y por lo tanto, lo lógico es que reclamen y exijan explicaciones a quienes también son sus socios en el concello".

"Si quieren arremeter contra alguien, que lo haga contra el Gobierno central, socialista, y que le pregunte a sus socios en el concello, que son los únicos responsables del proyecto", sinala o portavoz do PP, Rafa Domínguez.

O PP sae ao paso do malestar expresado este luns polo concelleiro coordinador do Rural de Pontevedra, Alberto Oubiña, co informe emitido pola Xunta favorable ao proxecto elaborado polo Administrador de Infraestruturas Ferroviarias (Adif).

Os populares lamentan "a falta de coñecemento" do BNG de Pontevedra e do seu concelleiro Alberto Oubiña ao dicir que a Xunta de Galicia está a favor das devanditas obras, "pues, hasta donde conocemos, lo único que ha emitido la Xunta de Galicia es un informe de Patrimonio, que como todo el mundo sabe es un informe técnico". "El concejal está confundiendo un informe técnico de Patrimonio con la voluntad política del Gobierno gallego", indica Domínguez.

Neste sentido, critica que "no sabemos si estas declaraciones son fruto de su desconocimiento, su falta de experiencia o, quizás, porque quiere confundir o engañar a la gente, porque ellos deberían saber que el informe emitido por Patrimonio es exclusivamente técnico, sin ningún tipo de injerencia política". Por iso, insiste en que pidan explicacións aos seus socios.