Un traballador, ferido grave na obra de instalación dunha piscina en Vilagarcía

Coche da Policía Local de Vilagarcía © Concello de Vilagarcía de Arousa

Un home de 46 anos resultou ferido este luns 4 de abril nun accidente laboral acontecido nunha vivenda de Trabanca Sardiñeira, en Vilagarcía.

Segundo informa a Policía Local, trátase do empregado dunha empresa que traballa na instalación dunha piscina.

Tal e como relata o atestado policial en base á declaración das testemuñas presentes, o traballador ferido foi golpeado pola pa retroescavadora coa que un compañeiro estaba a realizar o buraco necesario para a construción da piscina, no patio traseiro da vivenda.

Os feitos tiveron lugar á primeira hora da tarde en presenza do encargado da empresa, a propietaria da vivenda e outro operario.

Debido ás lesións, cun forte golpe nas costas, o ferido foi trasladado en ambulancia ata o Hospital do Salnés.

Ata o lugar do accidente, ademais da Policía Local, achegáronse dotacións da Policía Nacional para instruír as pertinentes dilixencias e do Servizo Municipal de Emerxencias.