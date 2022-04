Poio deixará en mans dunha empresa privada a limpeza en camiños municipais

O Concello de Poio sacará a licitación o servizo de limpeza en camiños municipais. A Xunta de Goberno Local vén de aprobar no mes de marzo o expediente de contratación, requisito indispensable para poder iniciar este proceso.

O concelleiro de Medio Ambiente, o nacionalista Xosé Luís Rodríguez, recalca a necesidade de contar cunha empresa que asuma de xeito específico este tipo de labores xa que "deste xeito garantimos que se poida dar cobertura ás necesidades que requiren estes traballos e que se realizan de maneira periódica".

Neste sentido, o edil do Goberno local sinala que esta contratación garante a realización deste tipo de actuacións de xeito regular, "algo que o persoal municipal non pode asumir, dada a gran extensión do municipio".

"Estas tarefas facíanse de maneira puntual en momentos concretos, pero agora serán moito máis habituais e sostidos no tempo", apunta Martínez.

O responsable de Medio Ambiente cifra en máis de 300 quilómetros a extensión sobre a que actuará a futura empresa adxudicataria, toda vez que se contemplan dúas pasadas por camiño (154 quilómetros por quenda). Os labores contemplan a eliminación de malezas e a poda de árbores e setos.

O orzamento total ascende a 183.254 euros, dividido en 5 lotes diferentes.