Ollo á nova estafa por WhatsApp cos delicuentes facéndose pasar por un familiar en apuros

Estafa por WhatsApp detectada pola Policía Nacional © Policía Nacional

Nova modalidade de estafa. Nesta ocasión, os investigadores da Policía Nacional comprobaron que os estafadores utilizan a aplicación WhatsApp para enganar ás vítimas.

O modus operandi realízase a través do contacto con mulleres ás que pretenden enganar facéndose pasar polos seus fillos. Solicitan de maneira urxente unha cantidade de diñeiro, alegando que ten que facer fronte a un problema inmediato.

O engano complétase porque os delincuentes indican ás vítimas que non é posible a comunicación directa co teléfono habitual debido a problemas coa terminal. Tamén alegan que é imposible recibir unha chamada.

Desta maneira, as vítimas acceden a realizar transferencias inmediatas e na conta en que lles piden que fagan o ingreso. Unha vez que se realiza a transacción e as persoas prexudicadas conseguen falar cos seus fillos reais comproban que foron vítimas dun engano e xa non poden cancelar a transferencia.

A Policía Nacional afirma que nas últimas semanas se detectaron diversas estafas en varios puntos de España. Os delincuentes lograron defraudar cantidades que se moven entre os 2.000 e os 26.000 euros.

Por este motivo, desde a Comisaría Provincial advirten de que, en caso de recibir unha mensaxe deste tipo por WhatsApp, a vítima non perda a calma e evite facer algún pago ata que non comprobe que a persoa que contacta con ela é realmente un familiar.