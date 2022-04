Ana Pastor e Alfonso Rueda, no novo Comité Executivo nacional do Partido Popular

Alfonso Rueda no congreso nacional do PP en Sevilla © Partido Popular de Pontevedra

O Partido Popular celebra estes días en Sevilla un congreso extraordinario no que Alberto Núñez Feijóo confírmase como novo líder a nivel nacional en substitución de Pablo Casado.

Alí atópase unha nutrida representación de membros do PP en Galicia e na provincia de Pontevedra, que quixeron acompañar ao que foi diurante os últimos anos o máximo responsable do partido na comunidade e presidente da Xunta.

Entre as decisións adoptadas no congreso figura unha reorganización do Comité Executivo Nacional, no que figuran dous representantes pontevedreses como a ex-ministra e presidenta do Congreso, Ana Pastor, e o presidente do PP provincial e vicepresidente galego, Alfonso Rueda.

"Agradezo ao presidente pola confianza", sinalou Rueda desde Sevilla, entendendo como "un orgullo que estemos os catro presidentes provinciais, creo que é unha mensaxe potente para todo o partido a nivel nacional".

No que respecta a Feijóo, no seu discurso ante os afiliados asegurou poñer "á vosa disposición a miña traxectoria, a miña experiencia e os meus acertos e erros, porque todos servíronme para aprender", propoñendo "traballar por unha España que, desde a súa diversidade, siga construíndo e avanzando unida" porque "xamais se construíu nada sólido, duradeiro e que mereza a pena sobre o odio e o enfrontamento".

"Eu non vin a crispar nin a insultar. Creo na moderación e a serenidade porque se que iso non está rifado coa firmeza nin cos valores", explicou o aínda presidente galego.