Manifestación dos traballadores de Quirónsalud entre Poio e Pontevedra © Cristina Saiz

Os traballadores de Quirónsalud en Pontevedra e Poio protagonizaron este sábado unha manifestación entre ambas as dúas localidades.

A marcha estaba enmarcada dentro das mobilizacións que vén protagonizando o persoal en datas recentes para alcanzar un convenio colectivo que lles permita non perder poder adquisitivo.

En concreto a protesta partiu do centro da Merced, en Poio, para finalizar no hospital de Pontevedra.

Cabe lembrar que Quirónsalud conta na comarca con 325 empregados entre os tres centros de traballo cos que conta na Boa Vila e o que ten en Poio.

Respecto diso do calendario de protestas a empresa defende que as actuais condicións salariais superan o que establece o convenio colectivo provincial, nun momento no que aínda non se recuperou os niveis de actividade previos á pandemia.