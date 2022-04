Loita aberta desde o campus contra as noticias falsas

O profesor Alberto Dafonte con parte do alumnado participante neste proxecto © DUVI

Máis de cincuenta estudantes do grao en Publicidade e Relacións Públicas co asesoramento da ONG Ecos do Sur poñerán en marcha un proxecto con vídeos divulgativos para recomendar á cidadanía fórmulas para detectar a desinformación e as fake news.

Entre as temáticas previstas abordarán a actual guerra en Ucraína e outros temas nos que se utilizan falsas en relación a menores non acompañados, persoas trans ou a saúde mental. Alberto Dafonte, profesor da Facultade de Ciencias Sociais e da Comunicación é o encargado de coordinar os traballos dirixidos a unha audiencia específica centrada en colectivos que se difunden a través da rede.

Segundo recolle o DUVI, Ecos do Sur colabora neste proxecto por segundo ano. Esta ONG traballa coa inmigración e promove proxectos contra a desinformación e o discurso do odio na internet, a través da liña CibeRespect.

Os grupos participantes deberán presentar, con temática libre, catro vídeos de formato curto, destinados a redes como TikTok ou Instagran, ademais deberán elaborar unha peza en formato horizontal de maior duración para a súa difusión en plataformas como Youtube. Con esta iniciativa búscase que o alumnado analice o gran problema que provoca na actualidade a desinformación e os efectos que provoca.

En anteriores edicións, os traballos contaron moita repercusión en TikTok. Desta forma, o pasado curso unha peza sobre estereotipos asociados a trastornos mentais logrou 90.000 reproducións en poucos días, mentres que en 2020 un traballo sobre falsos mitos relacionados coa actividade sexual lograba 50.000 visitas en dúas horas.