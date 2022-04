Denunciado por tirar ovos á rúa desde un segundo piso en Poio

Ovos tirados na avenida de San Xoán © Policía Local de Poio

Un veciño de Poio acabou sancionado por incumprir a ordenanza municipal que regula a limpeza e recollida de lIxo coa súa conduta incívica do pasado mércores 30 de marzo. Tirou ovos á rúa desde un segundo piso na avenida de San Xoán.

Segundo a información facilitada pola Policía Local de Poio, sucedeu na tarde do mércores. Unha persoa particular alertou aos axentes de que persoa residente na avenida de San Xoán tirou ovos dende a fiestra dun segundo piso. Aínda que as pezas lanzadas non impactaron contra ninguén, caeron na vía pública preto dunha persoa de 82 anos de idade que se atopaba no lugar.

Os policías locais puideron saber, a través da denuncia de veciños da zona, que desde esa fiestra é habitual que tiren todo tipo de lixo nas zonas comúns do edificio e causen ruídos e molestias a altas horas da madrugada, "xerando problemas de convivencia".

O veciño identificado como responsable foi proposto para sanción por incumprir a ordenanza municipal por tirar lixo na rúa.