Falece un home de 78 anos en Cambados ao manipular un motocultor

Un fatal suceso producíase este mércores minutos antes das cinco da tarde no Concello de Cambados. Un home de 78 anos, veciño do municipio, perdía a vida ao ser atropelado por un motocultor e quedar aprisionado na máquina agrícola, segundo informan os servizos de Emerxencias do 112 Galicia.

Os feitos rexistrábanse nunha leira particular situada en Xesteira, na parroquia de Santa Cruz de Castrelo, segundo indican os servizos de Protección Civil de Cambados. Unha persoa alertaba ao 112 Galicia ao observar que o home era alcanzado pola maquinaria, que se estaba desprazando cara atrás impactando coa vítima.

Desde o servizo de Emerxencias solicitouse a intervención do persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia 061. O equipo desprazouse ata a zona pero, a pesar dos esforzos realizados, non puido facer nada por salvar a vida ao home que sufrira este accidente agrícola.

Ata o lugar tamén se trasladaban equipos do Servizo Municipal de Protección Civil, a Policía Local e a Garda Civil.

Hai dez anos producíase un accidente similar na parroquia cambadesa de Corvillón, cando falecía un home de 73 anos tamén atrapado por unha fresadora cando a manipulaba nunha leira e quedaba encaixado entre unha árbore e a ferramenta.