O Goberno Local acusa o PP de "buscar crispación e provocar tensións constantes"

O Goberno local de Poio, conformado polo BNG o PSOE e Avante Poio, lamentou "a insistencia do grupo da oposición de buscar crispación e provocar tensións constantes".

O Goberno municipal esixe ao Partido Popular "que cese na súa pretensión de desvirtuar de xeito sistemático cada debate plenario", un feito que "se repite en cada sesión, especialmente ao chegar ao punto de rogos e preguntas" un momento que, segundo o tripartito, os populares empregan "co propósito de buscar a confrontación, con interrupcións constantes e tratando de impedir as intervencións e as contestacións que non lles interesan".

O Goberno local lamenta que os concelleiros do PP "sexan incapaces de cumprir co establecido no regulamento" e inciden en que "o Pleno é órgano principal da institución municipal e merece un respecto por parte de todos os concelleiros e concelleiras que formamos parte do mesmo".

Por outra banda, o Goberno municipal tamén lamenta o "oportunismo amosado polo PP á hora de presentar unha moción na que solicita a eliminación o feísmo no Casco Histórico de Combarro" que saíu aprobada por unanimidade porque, tal e como se recordou durante o debate plenario, xa se impulsou a elaboración dun estudo estratéxico para analizar as fortalezas e debilidades deste enclave, de cara a definir as actuacións para mellorar o espazo.

Con respecto ás deficiencias que denuncia a oposición, o Concello lembra que en cuestións como a instalación as caixas de fibra óptica ou de luminarias, estas actuacións seguen as esixencias marcadas pola Dirección Xeral de Patrimonio, dependente da Xunta de Galicia.