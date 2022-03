Meiro volve render homenaxe ao millo corvo despois do parón da pandemia

De esquerda a dereita, Estrella e Victoria Martínez, Silvia Carballo e Félix Juncal © Concello de Bueu Cartaz do XXII Encontro- Degustación do Millo Corvo © Concello de Bueu

O XXII Encontro- Degustación do Millo Corvo, nomeado Festa de Interese Turístico de Galicia, regresa esta fin de semana a Bueu despois do parón da pandemia da covid-19, que obrigou a suspender as dúas últimas edicións.

Organizado polo Concello de Bueu e a Asociación Cultural de Meiro, o evento regresa ao lugar de Meiro a partir do venres 1 de abril co obxectivo de dar a coñecer este produto tan típico e con tanta tradición na zona. .

O alcalde de Bueu, Félix Juncal; a concelleira de promoción económica e turismo, Silvia Carballo; e Victoria e Estrella Martínez, directivas do colectivo cultural, presentaron este mércores o evento no recinto de A Morada.

Juncal e Carballo destacaron a importancia dun evento que se recupera para demostrar que "é máis necesario ca nunca apostar por produtos de proximidade", por iso é polo que este ano o Concello adoptou un papel máis activo na organización.

Dende a asociación levan meses cultivando as dúas leiras coñecidas como Chans e Agrosouto, das que colleitaron o millo co que se farán os produtos que se poderán degustar na Ecotaberna

O venres 1 de abril arrancará o programa coa tradicional Muiñada ás 18 horas nos Muíños do Canudo.

O sábado, ás 11.30 horas, abrirá a Ecotaberna no recinto da Morada, onde haberá produtos elaborados con millo corvo, entre eles, pan, empanadas, ovos con chourizo, e sobremesas como pastas ou bica. Este ano, como novidade, haberá cervexa artesá elaborada co produto estrela da festa. Marta Galán, mestra cervexeira de Alealé, presentará a cervexa a partir das 12.30 horas.

Tamén ás 12.30 horas, Andrés Reboreda impartirá unha charla sobre microorganismos autóctonos do solo como rexeneradores do medioambiente e a mañá rematará cun obradoiro e degustación de Pinchitos mexicanos a cargo de Mercedes Urbiola, e a actuación musical de DARTE, o grupo do conxunto 5 da ETRAD.

Xa pola tarde, ás 17.00 horas terá lugar a charla 'Contaminación na casa' coa bióloga Sara González, seguida do obradoiro de iniciación á cosmética con Carmen Barreiro. Tamén está prevista unha presentación sobre 'O teu fogar como ferramenta de sanación', con Dolores Tobío e Xulio Fernández, e rematarase coa actuación do cuarteto Mediarea.

O domingo volverá abrir a Ecotaberna ás 11.30 horas. Á mesma hora, sairá unha ruta guiada da man de A Illa dos Ratos polos muíños do Canudo, para a que se requirirá inscrición previa no teléfono 611080853.

Ás 12.00 horas, Paolo Benincasa, investigador no Instituto Planck de Física en Múnich, impartirá a charla 'O millo corvo entre gastronomía. Historia e Ciencia' e a mañá rematará coa actuación musical da agrupación folclórica Trompos os pés.

Pola tarde, ás 17.00 horas, haberá unha mesa coloquio na que representantes das comunidades de montes veciñais conversarán sobre a multifuncionalidade do monte, Fina Carrillo impartirá un obradoiro sobre Encaixe de Horquilla e ás 19 horas Enrique Banet falará sobre o proxecto 'Corredores Verdes e agricultura ecosocial'.

Durante os días da festa proxectaranse os documentais Rexurdir do Millo Corvo e Testemuña dunha tradición.