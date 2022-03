Detido un mozo con antecedentes sorprendido in fraganti tras escalar un muro para tentar roubar nunha vivenda do Grove

Patrulla da Garda Civil do Grove © Guardia Civil de Pontevedra

Un mozo veciño da Estrada de 21 anos foi detido e deberá comparecer este xoves no Xulgado de Garda de Cambados como presunto autor dun roubo en grao de tentativa tras ser sorprendido in fraganti cando tentaba entrar nunha vivenda do Grove presuntamente para roubar no seu interior.

A Garda Civil procedeu á súa detención e atribúelle unha tentativa de roubo con forza. Segundo confirmaron fontes oficiais, non é a primeira vez, senón que o mozo ten antecedentes policiais por feitos similares.

Segundo informou a Garda Civil, o mozo accedeu á vivenda tras escalar un muro exterior e, cando foi sorprendido por unha patrulla, levaba luvas de tea e un coitelo na man.

Os feitos ocorreron a madrugada do martes ao mércores. Tras recibirse un aviso no COC (Centro Operativo Complexo) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra, unha patrulla de seguridade cidadá do posto do Grove trasladouse á zona e detivo ao mozo in fraganti.

Cando foi sorprendido, tentaba acceder á vivenda e, ao ver que fora descuberto, tentou esconderse no tellado.